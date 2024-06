Carille pede atenção ao Santos após derrota para o então lanterna na Série B

Santos perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP e saiu vaiado pelos torcedores em jogo disputado no estádio do Cafe, em Londrina

O técnico Fábio Carille exigiu mais atenção do Santos após a derrota para o lanterna Botafogo-SP, nesta segunda-feira (3), pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. A partida ocorreu no estádio do Café, em Londrina, no Paraná.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Precisamos ter um pouco mais de atenção nos gols tomados. Tínhamos nos preparado para jogar no erro do Botafogo, e foi assim. No primeiro tempo mesmo, as oportunidades que tiveram foi quando a bola estava no nosso pé. Não tivemos as melhores ações, e eles tomaram a bola e contra-atacaram muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. O que ocorreu no jogo era o que a gente imaginava”, disse Carille, em entrevista coletiva.