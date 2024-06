Cano, do Fluminense, passará por exames após problema no adutor

Atacante sentiu dores durante duelo contra o Juventude, no último sábado (1º). Tendência, porém, é que se recupere a tempo do próximo jogo

O atacante Germán Cano, do Fluminense, vai passar por exames na quarta-feira (5) após problema no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no jogo contra o Juventude, no último sábado (1º). Como o próximo jogo do Flu (contra o Botafogo) é apenas no dia 11, a tendência é que ele se recupere a tempo.

A informação é do jornalista Victor Lessa, em publicação nesta terça-feira (4). Cano acusou dores no local ainda durante o último compromisso do Fluminense (Juventude). Ele seguiu em campo até o fim, mas a dor seguiu nos dias seguintes ao duelo, com o jogador consultando o departamento médico do clube, que pediu exames para detalhar a situação.