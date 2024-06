Campeão da Copinha deixa o Corinthians e detona a diretoria

Higor não foi aproveitado pelos treinadores do time principal e lamentou a postura do presidente Augusto Melo

A terça-feira (4) do Corinthians encerra com outra polêmica. Desta vez, o nome que agita os bastidores do clube é do atacante Higor, que venceu a Copa São Paulo de Futebol Junior, em janeiro. Sem espaço no time principal, ele fechou a participação no clube de forma tensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo depois do título na categoria de base, ele esperava uma chance com Mano Menezes, que não ocorreu. Nem mesmo a mudança de treinador deu jeito. António Oliveira não utilizou o jogador e ele começou a trabalhar em separado do elenco.