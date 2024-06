Atlético-MG confirma lesão muscular no atacante Hulk

Hulk deixou o campo diante do Bahia com dores na posterior da coxa. Ele deve ser desfalque contra o Bragantino

O Atlético-MG confirmou nesta terça-feira (4) que o atacante Hulk foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. O clube mineiro não divulgou o prazo de recuperação, mas o camisa 7 deve ser desfalque diante do Bragantino na próxima terça (11), fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão.

A lesão de Hulk aconteceu durante o empate com o Bahia. Ele foi substituído já no fim do duelo após colocar a mão na parte posterior da coxa e reclamar de dores perto do joelho. O trabalho de recuperação com gelo no local começou já no banco de reservas.