Atlético de Madrid tenta contratação de jogador do City

Reserva no Manchester City, argentino Julian Álvarez pode estar a caminho do Atlético de Madrid na próxima temporada

O Atlético de Madrid já começou a planejar o elenco para a próxima temporada e, de acordo com informações do jornal ‘Marca’, o clube está interessado na contratação de Julian Álvarez, do Manchester City.

Embora o negócio não seja fácil, o Atlético de Madrid acredita que pode convencer o atacante argentino a aceitar a transferência para colocá-lo como jogador fundamental no elenco, ao contrário do que acontece no City, onde é muitas vezes reserva do técnico Pep Guardiola.

Além disso, a imprensa espanhola adianta que jogadores como De Paul, Molina e Correa, companheiros de Julian Álvarez na seleção da Argentina.