Advogados de Paquetá conseguem adiar prazo para defesa

Lucas Paquetá teve uma boa notícia e ganhou mais tempo para preparar sua defesa contra a acusação de envolvimento em apostas esportivas. Os advogados do jogador da Seleção Brasileira solicitaram ao Comitê Independente, que analisa o caso, um adiamento do prazo para apresentar provas de defesa, que venceria no dia 3 de junho. Dessa maneira, o pedido foi aceito, mas uma nova data-limite ainda não foi definida.

A defesa de Paquetá argumenta que o tempo disponível era insuficiente para analisar as mais de 2 mil páginas do documento apresentado pela Federação Inglesa. Isto porque eles tinham apenas 12 dias para se familiarizar com os detalhes do processo e preparar a defesa.

Assim, o Comitê Independente concordou com a justificativa. Agora, avaliará se Paquetá participou ou não do esquema de manipulação, relacionado a cartões amarelos recebidos em quatro jogos da Premier League.