Zubeldía reprova atuação do São Paulo contra o Cruzeiro, mesmo com vitória

O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (02), no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e entrou no G-4 da competição. Contudo, apesar do triunfo, o técnico Luis Zubeldía reprovou a atuação do Tricolor na partida. O treinador viu sua equipe sofrer em boa parte do primeiro tempo e só recuperar o controle após a expulsão de Marlon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tivemos uma grande atuação do Rafael. Hoje, os nossos números de gols esperados, segundo as empresas que fazem as estatísticas, baixou. Por outro lado, os gols esperados do adversário aumentaram. Eles chegaram três ou quatro vezes no primeiro tempo de forma clara. De toda forma, a equipe foi bem defensivamente. Mas, quando penso em controle de jogo, preciso incluir a posse de bola e a eficácia do passe. Isso nós não conseguimos e corremos atrás da bola mais do que o normal”, disse Zubeldía, que prosseguiu.