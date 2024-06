Wanda Nara diz o que filhos com Icardi e Maxi López acham de fotos dela seminua nas redes

InglA influencer e apresentadora Wanda Nara contou aos seguidores do Instagram o que os filhos com Maxi López e Mauro Icardi acham sobre as fotos sensuais que ela posta na internet e que passou a vender recentemente.

Aliás, tudo começou quando Wanda anunciou que criou uma conta em uma plataforma chamada “Divas Plays”, semelhante ao “Onlyfans”. Ao abrir uma caixa de perguntas, uma seguidora questionou sobre o que os filhos acham desse tipo de exposição.

Wanda Nara responde fã

Wanda Nara é mãe de três meninos do casamento com o ex-jogador do Vasco Maxi López e duas meninas da união com Icardi. A influencer gerou muita polêmica no passado ao trocar o primeiro marido pelo segundo, já que os dois eram amigos.