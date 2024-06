Vasco vê empréstimo como caminho mais viável para chegada de Coutinho

O Vasco segue vivo no sonho de repatriar Philippe Coutinho e irá se reunir com o jogador na próxima terça-feira (4). O foco, portanto, será conversar sobre o caminho mais viável para a transferência. Sendo assim, o presidente do clube, Pedrinho, vai apresentar a proposta financeira ao meia, de 31 anos, pela primeira vez. A informação é do portal “ge”.

A dúvida era quanto ao modelo de negócio que o Cruz-Maltino apostaria para a chegada do atleta. As opções são um empréstimo com opção de compra ou uma transferência livre, com o jogador rescindindo contrato com o Aston Villa de forma definitiva. Nesse sentido, em virtude da questão financeira, visto que o meia tem contrato até junho de 2026, o empréstimo é o caminho mais viável.