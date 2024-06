Vasco não sofria seis gols no mesmo jogo desde 2015

A goleada de 6 a 1 sofrida pelo Vasco contra o Flamengo é uma das piores da história do clube. Para dar uma dimensão maior, o Cruz-Maltino não sofria seis gols no mesmo jogo desde o Brasileirão de 2015.

À época, a equipe carioca foi até o Beira-Rio e voltou com uma goleada por 6 a 0 do Internacional. Foi pela 22ª rodada daquela edição, que culminou, assim, com o terceiro rebaixamento do time à Série B.

LEIA MAIS: Jornais portugueses repercutem estreia de Álvaro Pacheco no Vasco: ‘Foi humilhado’