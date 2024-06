Vasco contrata Felipe para o cargo de diretor-técnico da SAF

Ex-jogador, que é identificado com o Cruz-Maltino, vai atuar ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol vascaíno

O Vasco acertou a contratação de Felipe “Maestro” para o cargo de diretor-técnico da SAF após goleada sofrida pelo Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Identificado com o clube, o ex-jogador vai atuar ao lado do executivo Pedro Martins no comando do futebol vascaíno. A informação foi dada inicialmente pelo “Uol”.

A contratação de Felipe é uma determinação do presidente Pedrinho, que no início do ano já havia indicado o ex-jogador para assumir um cargo na comissão técnica, mas não teve o pedido atendido. Pedrinho agora tem o controle da SAF graças à liminar obtida na Justiça três semanas atrás.

Felipe e Pedrinho jogaram juntos no Vasco desde a infância. Eles possuem uma longa amizade e assistiram ao clássico contra o Flamengo juntos, em uma das cabines de transmissão do Maracanã.