Série D: jogador é expulso, agride árbitro e ganha ‘prêmio’

Decisão do árbitro Alciney Santos em expulsar um atacante ainda aos seis do primeiro tempo fez o clima esquentar

O árbitro Alciney Santos viveu algo que talvez tenha imaginado na carreira, mas não acreditou que poderia ocorrer. Ele foi agredido por um atacante durante uma partida, no domingo (2).

O jogo em questão era entre Real Brasília e Anápolis, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, ainda no primeiro tempo, o atacante Juan Alves, da equipe do Distrito Federal, ficou irritado ao ser expulso e partiu para agressão. Ele precisou ser contido pelos companheiros para evitar algo pior.