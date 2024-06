Sérgio Conceição confirma saída do Porto e promete ‘contar a verdade’

Sérgio Conceição chegou a um acordo com o Porto pela rescisão do contrato nesta segunda-feira (3) e o próprio treinador, por meio de um comunicado, confirmou a saída do clube após sete temporadas, sem receber nenhuma indenização. O português apontou “quebra de confiança com integrante da equipe técnica”, no caso Vítor Bruno, agora ex-auxiliar que deve assumir o comando do Dragão.

Além disso, Sérgio Conceição prometeu “vir a público contar a verdade dos fatos”. Apesar da ruptura, o técnico tinha contrato com o Porto até 2028.

Dessa maneira, o treinador, de 49 anos, deixa o comando do Porto após sete temporadas. Neste período, conquistou 11 troféus, sendo o último a Taça de Portugal nesta temporada 2023/24, diante do Sporting.