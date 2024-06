Santos x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira (03), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe entra em campo para tentar recuperar a liderança, ocupada pelo Goiás após a vitória sobre o Sport. Já a Pantera é o lanterna da competição com quatro pontos, ainda sem vencer na Série B. Aliás, o time vem de derrota em casa para o Novorizontino e não pontua há duas rodadas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille não deve mexer no time e repetir a escalação que perdeu para o América-MG na última rodada. O volante João Schmidt se recuperou de um entorse no tornozelo direito, mas está em transição. Apesar de ter viajado com o elenco, deve voltar ao time titular apenas contra o Novorizontino. Além disso, o treinador deve ter duas novidades no banco de reservas. Afinal, o volante Alison e o lateral-direito Aderlan estão recuperados e foram relacionados para o embate. Por fim, nenhum jogador do departamento médico foi liberado, casos dos atacantes Guilherme, Pedrinho e Julio Furch. João Paulo está fora da temporada.