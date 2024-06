Santos escalado para encarar o Botafogo-SP

João Schimidt foi vetado pelo departamento médico e Tomás Rincón permanece no time

Nesta segunda-feira (3), o Santos encara o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. Com 15 pontos, o Peixe está na terceira colocação e, caso vença, retoma a liderança.

A principal novidade na escalação é Tomás Rincon. O volante foi mantido, pois João Schmitd acabou cortado para o duelo. Recuperado de lesão, o atleta foi relacionado para o jogo, mas vetado no teste final.