Santos defende sequência de vitórias contra o Botafogo-SP

O Santos encara o Botafogo-SP nesta segunda-feira (3), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de recuperar a liderança da competição, o Peixe aposta no retrospecto recente contra a Pantera para sair com os três pontos.

Afinal, o Santos não perde para o time de Ribeirão Preto desde 2022. Nos últimos três jogos, foram três vitórias, duas pela Copa do Brasil 2023 e uma pelo Paulistão 2024, sendo todas sem sofrer gol. A última derrota aconteceu no mesmo ano, mas pelo Campeonato Paulista. Vitória do Botafogo-SP por 1 a 0, com gol de Matheus Carvalho.