Real Tomayapo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Só a vitória interessa ao Inter, que joga na Bolívia contra rival eliminado pela Sul-Americana e briga pelo 2º lugar do Grupo C

O Internacional faz jogo decisivo nesta terça-feira (4/6), pelo Grupo C da Sul-Americana. Às 21h30 (de Brasília), o Colorado vai até a Bolívia, no Estádio IV Centenário, em Tarija (900 km de La Paz, quase na fronteira com Paraguai e Argentina) enfrentar o Real Tomayapo. O time gaúcho tem cinco pontos e mais dois jogos para fazer. E vai precisar da vitória para, no próximo sábado, jogar em igualdade de condições com o segundo colocado Delfín-EQU (oito pontos) no jogo que fecha fase de grupos. O lado positivo é que o Tomayapo, com apenas um ponto, está eliminado e joga apenas para cumprir tabela. Este grupo tem o Belgrano-ARG garantido em primeiro lugar e com vaga às oitavas.

Assim, Inter e Delfin lutam pelo segundo lugar e um lugar para um playoff, quando enfrentará um terceiro colocado da Libertadores. Vale citar que o Inter teve seus jogos adiados por causa da maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul vive desde início de maio. Por isso, ainda tem dois jogos para fazer. O duelo final será no sábado (8/6) contra o Delfín, em Caxias do Sul.

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).