Portugal x Finlândia: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho para amistosos internacionais de preparação para a Eurocopa 2024. Nesta terça-feira (4), Portugal e Finlândia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Como chega Portugal

Em grande fase sob o comando do técnico Roberto Martínez, os portugueses fizeram uma grande campanha nas Eliminatórias da Eurocopa e chegam embalados nesta Data Fifa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, Portugal não poderá contar com jogadores que estavam na liga saudita, dentre eles Cristiano Ronaldo e Otávio do Al-Nassr, além de Rúben Neves, do Al-Hilal.