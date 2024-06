Palmeiras presenteia De Bruyne com camisa personalizada

Craque do Manchester City, De Bruyne recebe a camisa do Verdão após sub-15 atuar em competição que leva o nome do jogador belga Crédito: Jogada 10

O Palmeiras disputou a Copa Sub-15 Kevin De Bruyne Cup, na Bélgica. A comissão técnica e os jogadores da equipe presentearam o meia do Manchester City, que dá nome à competição, com uma camisa do clube paulista. Kevin De Bruyne recebeu uma camisa personalizada com o número 17 e seu nome, a mesma numeração que utiliza no clube inglês. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De Bruyne já vestiu a camisa do Palmeiras em outra ocasião Vestir a camisa do clube paulista não é novidade para Kevin De Bruyne. Durante a comemoração da conquista da Champions League pelo Manchester City em 2023, ele apareceu com uma camisa do alviverde e postou a imagem nas redes sociais.