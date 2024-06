Palmeiras encaminha a venda de Luis Guilherme ao West Ham

Atacante está em negociação com West Ham e pode dar sequência na carreira no futebol europeu

Na negociação entre as partes, o West Ham costura a compra em 30 milhões de euros (R$ 170 milhões). No primeiro momento, 23 milhões de euros (R$ 130,8 milhões) são fixos. Os 7 milhões de euros restantes serão pagos através de metas esportivas.

O Palmeiras está muito próximo de sacramentar a venda do meia-atacante Luis Guilherme . De acordo com a informação do ge, o Verdão já troca documentação com o West Ham para vender o jogador de 18 anos.

Diferente do que ocorreu com Endrick, Luis Guilherme deixa o Palmeiras assim que a compra for sacramentada. O jogador já tem idade para atuar no velho continente.

Luis Guilherme em alta

Projetado ao time principal do Palmeiras em 2023, o garoto obteve espaço com Abel Ferreira e mostrou-se importante na briga pelo título do último Brasileirão. Nesta temporada, o jogador demonstrou a sua evolução com bons jogos. O ápice veio contra o Independiente Del Valle-QUE. Na ocasião, ele acertou um belo chute de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras.

Números

Desde a sua promoção ao elenco profissional, Luis Guilherme participou de 45 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Além disso, o garoto faturou os títulos do Brasileirão 2023 e Paulistão 2024.