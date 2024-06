Pai de Carvajal participa de festa da conquista do título do Real Madrid de maneira diferente

O Real Madrid conquistou seu 15º título da Chmapions League ao vencer o Borussia Dortmund, por 2 a 0, no último sábado, em Wembley. No entanto, mais que a taça, chamou atenção uma cena na festa do título.

Afinal, enquanto os campeões estavam em um ônibus, o pai de Dani Carvajal, um dos capitães da equipe, fazia escolta da delegação, como policial. Mariano Carvajal estava a trabalho e ficou à frente do ônibus do Real Madrid. Ele foi até a Praça Cibeles depois até o Estádio Santiago Bernabéu.