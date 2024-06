Nova treta? Chico Moedas provoca Casimiro e tem resposta: ‘Filho da p***’

Zoeira de Moedas em Casimiro aconteceu após a goleada do Flamengo por 6 a 1 sobre o Vasco

O Flamengo aplicou uma histórica goleada no Vasco por 6 a 1, na tarde de domingo (2), no Maracanã. E o massacre rendeu muita zoeira na internet e uma especial brincadeira entre Chico Moedas e Casimiro.

Afinal, é de conhecimento de todos que Cazé é vascaíno fanático. No entanto, ele não reagiu bem à goleada sofrida pelo seu clube do coração. E Chico Moedas aproveitou o momento para tirar onda com o amigo.