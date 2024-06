Mbappé ‘adianta’ anúncio oficial do Real Madrid

O Real Madrid planeja anunciar o atacante Mbappé nesta semana . No entanto, o atacante se “antecipou” ao próprio clube e cravou o dia, em conversa com o presidente da França, Emmanuel Macron, no CT da seleção francesa, em Clairefontaine.

Na Espanha e na França, os principais veículos de comunicação afirmam que a apresentação de Mbappé rola somente após a Eurocopa, torneio de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha. Em preparação para a competição internacional, o atacante, aliás, não deixará a seleção antes disso.

Há três semanas, Mbappé oficializou que não ficaria no Paris Saint-Germain após não renovar contrato com o clube da capital francesa. Antes, em fevereiro, ele assinou com o Real Madrid, de acordo com o jornal “Marca”. No mesmo mês, avisou ao PSG que estava de partida ao fim da temporada 2023/24.

Campeão do mundo em 2018 e vice em 2022, o astro da seleção francesa disputou 308 jogos pelo PSG. Por lá, marcou 256 gols e tornou-se um dos maiores nomes da história daquele clube, desde 2017. No entanto, não conquistou a Champions League, batendo na trave em 2019/2020, após a derrota para o Bayern de Munique na final.