Marquinhos analisa atuação do Fluminense diante do Juventude: ‘Empate amargo’

Atacante poupa Fábio da culpa pelo empate no Maracanã e projeta duelo com o Botafogo, no dia 11, no Nilton Santos, pelo Brasileirão

Além do auxiliar Eduardo Barros, o atacante também poupou o arqueiro de qualquer responsabilidade no resultado. De acordo com o camisa 77, ‘erro individual é erro do grupo todo’. Com o empate, os comandados de Fernando Diniz deixaram a zona de rebaixamento, porém seguem próximos do Z4, na décima quinta colocação.

“Erro individual é erro do grupo todo. Não temos que culpar ninguém. É um erro coletivo. Então a gente está junto nessa. Quando acerta, acerta todo mundo. Quando erra, erra todo mundo”, afirmou.

Clássico no horizonte

A equipe volta a campo somente no dia 11 (terça-feira), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, para medir forças com o Botafogo, em mais um clássico na temporada. Marquinhos disse que a equipe tratará o duelo como uma decisão para sair da situação incômoda na competição.