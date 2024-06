Luana Piovani detona Diogo Defante por pedir perdão a Neymar: ‘Arrumou o olho e não enxerga?’

Todavia, Luana não parou por aí. Afinal, ela chegou a ironizar a cirurgia de correção do olho feita pelo humorista. “Arrumou o olho e ainda não enxerga??? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos a sua índole.”, finalizou ela.

Na última semana, Defante usou as redes sociais para brincar com todo o problema que vem acontecendo com Luana e Neymar. No entanto, o atleta não gostou do que aconteceu. Eles, todavia, conversaram e tudo foi resolvido. O comendiante, aliás, chegou a pedir perdão ao jogador.

Entenda a treta entre Neymar e Luana Piovani

A situação começou, afinal, na última semana quando Luana publicou nas redes sociais um vídeo da comunicadora socioambiental Laila Zaid na qual comenta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que pode “privatizar” as praias brasileiras.