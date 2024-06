Jornais portugueses repercutem estreia de Álvaro Pacheco no Vasco: ‘Foi humilhado’

Cruz-Maltino sofre goleada histórica por 6 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, no primeiro jogo do técnico português no futebol brasileiro

Em sua estreia como comandante do Vasco, Álvaro Pacheco teve uma experiência que irá preferir esquecer em sua carreira. Afinal, o Cruz-Maltino sofreu sua maior goleada na história do clássico com o Flamengo, por 6 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão. Em Portugal, os jornais repercutiram a primeira experiência do técnico no futebol brasileiro.

“Álvaro Pacheco chegou a sonhar na estreia, mas acabou humilhado pelo Flamengo” foi a manchete da crônica do jogo no jornal A Bola, principal periódico esportivo do país lusitano.