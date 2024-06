Jogadores do Vasco discutiram no vestiário após goleada sofrida

Técnico Álvaro Pacheco conversou com grupo na reapresentação do time, nesta segunda-feira (3), e quer trabalhar psicológico

Após a acachapante goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo (2), alguns jogadores do Vasco discutiram no vestiário do Maracanã. O presidente Pedrinho esteve presente, mas sem se dirigir ao grupo, falando apenas com líderes do elenco.

A informação é do “ge”, em publicação desta segunda-feira (3). Além disso, o executivo Pedro Martins não esteve no estádio – ele está em Cancún, no México, para o “TransferRoom”, evento com dirigentes de vários clubes pelo mundo para tratar sobre o mercado da bola. Já o CEO, Lúcio Barbosa, acompanhou ao jogo no Maracanã.

