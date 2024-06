Invicto na Série B, Dalberson projeta duelo do América-MG contra o Paysandu

O goleiro Dalberson chegou ao América-MG este ano, mas se adaptou rapidamente à equipe e se tornou um dos pilares do time. Eleito o melhor goleiro do último Campeonato Mineiro, o jogador de 27 anos citou a invencibilidade do Coelho na Série B e ressaltou que o principal objetivo da equipe é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A invencibilidade é muito importante pensando no campeonato, porque sempre estamos somando pontos e isso é muito importante em uma competição difícil como é a Série B. Nós temos o grande objetivo da temporada que é conquistar o acesso para a primeira divisão e não perder é o primeiro passo para seguir entre os primeiros e em busca do nosso objetivo”.