Internacional vê inversão de mandos como alternativa no Brasileirão

O Internacional estuda a inversão de mando de campo como alternativa à interdição momentânea do Beira-Rio. A medida, porém, ainda está em análise pela direção e comissão técnica do clube. A ideia é minimizar o desequilíbrio técnico entre o Colorado e seus adversários. Se houver aprovação, a pauta será encaminhada à CBF.

A inversão de mando foi uma das questões abordadas no Conselho Técnico entre CBF e clubes na última semana. Eduardo Coudet, técnico do Internacional, abordou o tema após a derrota para o Belgrano, pela Sul-Americana. Em coletiva de imprensa, o técnico revelou que a sugestão depende de Alessandro Barcellos, presidente colorado.

“Falamos com o presidente sobre a possibilidade de trocar os mandos. Mas vocês sabem que é diferente jogar no Beira-Rio e outra casa. Com os jogos, teremos ritmo. A diretoria trabalha para ver onde poderemos jogar. Ela conseguiu para jogarmos no Juventude, para termos o nosso torcedor, ficar mais perto. No entanto, dependemos das condições. Falei com o presidente. Mas jogaremos onde tivermos”, declarou Coudet.