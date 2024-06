Hulk se torna o maior artilheiro do Atlético no Brasileirão de pontos corridos

Com 47 gols marcados em Campeonatos Brasileiros desde sua chegada em 2021, Hulk ultrapassa Diego Tardelli, que também se destacou no Galo

Hulk alcançou mais uma marca importante jogando pelo Atlético. Ao marcar um gol de falta no duelo contra o Bahia, no último domingo, o camisa 7 se tornou o maior artilheiro do clube mineiro pelo Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, com 47 gols.

Desse modo, ele superou o ex-atacante Diego Tardelli, que fez 46 gols. Hulk atingiu essa marca em 99 partidas pelo Galo no campeonato brasileiro. O atleta chegou ao clube em 2021 e venceu a edição daquela temporada.