Gustavo Gómez vira artilheiro em má fase do ataque do Palmeiras

Gustavo Gómez é o nome que consegue se destacar em meio a má fase do setor ofensivo comandado por Abel Ferreira

No último domingo (2), o Palmeiras derrotou o Criciúma por 2 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque do jogo foi o zagueiro Gustavo Gómez. Além de anotar um gol, ele deu assistência para Lázaro dar a vitória ao Verdão.

Importante dentro do vestiário com a sua liderança, o jogador é fundamental dentro das quatro linhas, pois em meio ao período de instabilidade, ele demonstra qualidade para ajudar seus companheiros.