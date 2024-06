Grêmio já se encontra no Chile para duelo decisivo com Huachipato pela Libertadores

O Grêmio já se encontra em solo chileno, após a derrota por 2 a 0 para o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (01/06). A delegação chegou em Concepción, no Chile, na noite do dia seguinte, onde enfrentará o Huachipato. A partida atrasada pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores pode definir o destino do Imortal na competição.

Na tarde desta segunda-feira (03/06), a equipe terá seu único treino, no Chile. Mais especificamente na universidade técnica Federico Santa Maria. A atividade servirá para Renato Gaúcho realizar seus últimos ajustes antes da partida. O Tricolor Gaúcho vai encarar o Huachipato, nesta terça-feira (04), às 21h (de Brasília), no estádio CAP.

O técnico Renato Gaúcho já tem um esboço de time a escalar para o duelo. Afinal, o comandante poupou seus titulares no último compromisso com o Bragantino. O volante Villasanti será a única baixa da equipe, pois precisou se apresentar à seleção do Paraguai para a participação de treinos e amistosos. Atividades durante a data Fifa que antecedem a disputa da Copa América.