Fluminense terá que esperar para conhecer adversário das oitavas; entenda

Tricolor terá que aguardar a definição do Grupo C para saber o adversário, que pode ser Grêmio, Huachipato (CHL) ou The Strongest (BOL)

A Conmebol sorteou, na tarde desta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de finais da Libertadores. Apesar disso, o Fluminense terá que esperar mais um pouco, pois terá pela frente o segundo colocado do Grupo C. Em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos desta chave foram adiados. Com isso, o Tricolor pode ter pela frente Grêmio, Huachipato (CHL) ou The Strongest (BOL).

Por ter se classificado na primeira colocação do grupo A, a equipe carioca tem a vantagem de decidir a vaga nas quartas em casa. O primeiro jogo será fora de casa, e a volta no Maracanã. As partidas estão previstas para acontecer nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto.