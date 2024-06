Fluminense pode conhecer adversário das oitavas já nesta terça

Jogo entre Huachipato (CHL) e Grêmio pode definir segunda posição do Grupo C. Se chilenos vencerem, adversário será conhecido

O Fluminense pode descobrir seu adversário nas oitavas de final da Libertadores-2024 já nesta terça-feira (4), quando Huachipato (CHL) e Grêmio se enfrentarem, em Talcahuano, no Chile, a partir das 21h (de Brasília), pelo Grupo C. O resultado pode definir o rival do Flu, já que o Tricolor tem pela frente o segundo colocado da chave após o sorteio desta segunda-feira (3).

Isso só pode acontecer em caso de vitória dos chilenos. O The Strongest (BOL) é o primeiro do Grupo C, com dez pontos e seis jogos realizados. Caso o Huachipato vença, ultrapassa os bolivianos, visto que chegaria a 11 pontos e assumiria a liderança do grupo.

