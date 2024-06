Flamengo tem retrospecto negativo em La Paz pela Libertadores

O Flamengo vai reencontrar o Bolíviar e a altitude novamente pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. No entanto, o Rubro-Negro tem a missão de vencer pela primeira vez em La Paz, local do jogo da volta a 3.640 metros do nível do mar.

O Flamengo jogou, até o momento, três vezes na capital boliviana. Com três derrotas, todas pela Libertadores e sempre pela fase de grupos. E sempre contra o Bolívar. O outro time da cidade, The Strongest, que joga no mesmo estádio Hernando Siles, nunca enfrentou o Rubro-Negro.