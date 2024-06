Ex-Arsenal e Juventus gastou fortuna com vinhos: ‘Dinheiro desaparece rápido’

O jogador afirmou que recebia apoio do Arsenal, mas teve pouca instrução fora dos gramados e tomou decisões erradas

Uma ex-promessa do Arsenal e com passagem pela Juventus admitiu que gastou tudo que podia e que não podia com vinhos de até R$850 mil cada garrafa. Aliás, os altos salários não duraram muito tempo e o atleta acabou encerrando a carreira precocemente aos 33 anos em 2021.

O jogador afirmou em entrevista ao “Daily Mail” que recebia apoio do Arsenal, mas teve pouca instrução fora dos gramados. Além disso, ele teria sido influenciado por colegas da seleção dinamarquesa. Isso porque os jogadores passavam o dia todo falando de vinho.

