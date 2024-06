Em Londrina, Santos vacila e perde para o Botafogo-SP

Neste duelo pela 8ª rodada da Série B, Peixe deixa escapar a chance de voltar à liderança. Com a vitória por 2 a 1, Bota sai do Z4 Crédito: Jogada 10

O Santos esperava boa vitória na nesta segunda-feira (3/6), diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Mas esbarrou nas defesas do goleiro João Carlos. E, também, na ineficácia dos arremates que foram para fora. Além disso, cochilou na defesa. Dessa forma, lamentou a derrota por 2 a 1. Douglas Baggio e João Carlos fizeram os gols do Bota. Joaquim diminuiu para o Santos. Este jogo foi no Estádio do Café, em Londrina. Afinal, a diretoria do Peixe vendeu o mando por R$ 600 mil (além das despesas pagas). Com este resultado, o Santos permanece em terceiro lugar, com 15 pontos, na zona de acesso. Mas o Botafogo celebra a sua primeira vitória. Afinal, não apenas larga a lanterna como também sai da zona de rebaixamento. Veja aqui a tabela de classificação da Série B do Brasileiro

Peixe para no goleiro O Santos teve as primeiras boas oportunidades, quase sempre iniciando os ataques pela direita com JP Chemont no apoio e criando pelo menos três chances claras, na melhor finalização dupla. Um chute de Rincón para ótima defeda de João Carlos, que deu rebote e Willian chutou para nova defesa do goleiro. Conforme o tempo foi passando, o Botafogo começou a assustar mais, quase sempre pela esquerda. Mas foi pela direita que o time de Ribeirão Preto abriu o placar. Aos 42, Douglas Baggio recebeu e, de fora da área, acertou um belo chute no ângulo de Brazão, fazer 1 a 0 para o Botafogo. O Santos até que tentou ir para o intervalo com o empate, pois ficou em cima e viu Patati acertar de fora da área uma bola na trave esquerda de João Carlos. Santos não marca. E leva mais um No segundo tempo, um erro de marcação do Santos resultou no segundo gol do Botafogo, aos cinco minutos. Os volantes não marcaram. Os zagueiros ficaram só cercando. Dessa forma, o volante João Carlos, livre na entrada da área, mandou a bomba sem chance para Brazão. 2 a 0. Outro golaço.