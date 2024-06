Em busca do tetra, Flamengo pode ter dois clássicos no mata-mata da Libertadores

O Rubro-Negro está na mesma chave do Botafogo, que encara o Palmeiras. Assim, o clássico pode acontecer caso ambas as equipes avancem até às semifinais.

A Conmebol definiu, na tarde desta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de final da Libertadore s. O Flamengo, aliás, que nesta fase terá pela frente o Bolívar, pode ter dois clássicos pela frente em busca do tetracampeonato.

Além disso, se chegar à final da competição, o Mais Querido pode decidir o título com o Fluminense, que está na outra chave. Lembrando que a decisão do torneio será em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro.

Outros brasileiros na competição

Além dos três times cariocas, outros três brasileiros já estão classificados: Atlético, São Paulo e Palmeiras (adversário do Botafogo). Além disso, o Grêmio, que ainda joga duas partidas da fase de grupos, também pode chegar a essa fase da Libertadores.

