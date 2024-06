Corinthians não marca gols em seis de sete jogos do Brasileirão

A derrota do Corinthians para o Botafogo por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, expôs a deficiência ofensiva da equipe. Contra o Glorioso, o Timão ficou sem balançar as redes novamente e chegou ao sexto jogo sem marcar no torneio, após sete jogos disputados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A única partida em que o time conseguiu furar a defesa adversária foi na quarta rodada da competição, quando venceu o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena. Wesley duas vezes e Cacá, marcaram para o Timão. Desde então, o Corinthians não conseguiu mais marcar e ostenta o pior ataque do torneio de pontos corridos.