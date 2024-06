Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Ficou definido nesta segunda-feira (3), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os representantes do Brasil. O Grêmio é o outro brasileiro que luta por uma vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A última vaga sairá apenas alguns dias depois do sorteio. No Grupo C, o Grêmio teve dois jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas nesta terça-feira (04), contra o Huachipato, no Chile, e no sábado (08) diante do eliminado Estudiantes, em Curitiba. O The Strongest está classificado, mas ainda não sabe em qual posição ficará na chave.