Compare números do Vasco com e sem Medel em campo em 2024

O zagueiro Gary Medel perdeu espaço no Vasco desde a saída do técnico Ramón Díaz. E, após nove gols sofridos em dois jogos, a defesa do time volta a ser alvo de críticas.

Mas afinal: o Cruz-Maltino melhorou ou piorou seu sistema defensivo desde a saída do seu capitão? O Jogada10 traz, então, números da temporada do Vasco com e sem o chileno.

Medel em campo

O jogador de 36 anos esteve em campo em 12 partidas de 2024, com um aproveitamento de 55,5%. Com ele atuando, aliás, o Cruz-Maltino perdeu apenas duas partidas no ano. Foram nos jogos contra Nova Iguaçu (1 a 0, pela volta da semifinal do Carioca) e Criciúma (Brasileirão).