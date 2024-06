Com Luis Zubeldía, São Paulo alcança feito inédito na temporada

Na noite do último domingo (2), o São Paulo recebeu o Cruzeiro e venceu por 2 a 0, no MorumBIS. O triunfo jogou o Tricolor para o G-4 do Campeonato Brasileiro e deixa o time de Luis Zubeldía de olho na liderança do torneio. Neste momento, a distância para o líder Flamengo é de apenas um ponto (13 a 14).

Além da evolução do coletivo, o São Paulo começa a apresentar uma melhora significativa no sistema defensivo. Só para exemplificar, nos últimos quatro jogos, a equipe não foi vazada pelos rivais.