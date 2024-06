Com futuro indefinido, Carlos Alberto tem data para se reapresentar ao Botafogo

Emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, desde janeiro, o Botafogo contará com o retorno do atacante Carlos Alberto na próxima segunda-feira (10). O jogador, por sua vez, volta ao time comandado por Arthur Jorge com futuro indefinido.

A permanência do atacante vai depender das conversas da diretoria e treinador, que prefere trabalhar com um elenco enxuto. Caso o jogador não seja aproveitado, a tendência é de que um novo empréstimo seja feito. De acordo com o “ge”, clubes do Brasil e da Europa fizeram sondagem pelo jogador.