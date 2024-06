Atlético: Gabriel Milito lamenta empate e fala em ‘injustiça’

O treinador do Atlético explicou que o time teve organização e bons jogadores no ataque, no entanto, não conseguiu fazer um bom resultado

Atlético e Bahia ficaram no empate, por 1 a 1, na tarde deste domingo (2), na Arena MRV, duelo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Gabriel Milito, aliás, considerou o resultado injusto. Na opinião do treinador, a vitória seria o correto pelo volume de jogo apresentado pelo Galo.

“A única pena é o resultado, porque considero que foi injusto. Hoje, merecemos a vitória. Fizemos um jogo muito bom. Na frente, tínhamos um time com bons jogadores, com uma boa organização, e penso que jogamos um bom jogo. Uma pena o resultado, sobretudo em casa. Sempre jogamos para ganhar, mais ainda em casa, com a nossa torcida nos levando para frente. Tiveram essa ação, a única do Bahia no segundo tempo e converteram um golaço”, destacou Milito.