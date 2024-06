Arias, do Fluminense, se apresenta à Colômbia nesta segunda-feira

Após conseguir liberação para disputar duelos com Alianza Lima e Juventude, atleta volta suas atenções para Los Cafeteros no torneio continental

Depois do empate do Fluminense com o Juventude, Jhon Arias se apresenta à Colômbia, que disputará amistosos e a Copa América, nesta segunda-feira (3). Vale lembrar que o jogador havia conseguido uma liberação para permanecer no Tricolor por mais dois jogos, contra o Alianza Lima (PER), na Libertadores, e a equipe gaúcha, pelo Brasileirão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o jogador será desfalque no clássico contra o Botafogo, na terça-feira (11), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Além dele, Santiago Arias, do Bahia, que também teve a liberação, também irá se apresentar à seleção colombiana para o torneio continental.