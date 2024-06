Após goleada histórica, Edmundo detona Payet, do Vasco: ‘Se escondeu no jogo’

Um dos grandes ídolos do Vasco e aliado do presidente Pedrinho, Edmundo teceu críticas ao meia Dimitri Payet depois da goleada sofrida para o Flamengo por 6 a 1. De acordo com o ex-atacante, o francês, como referência técnica da equipe carioca, não chamou a responsabilidade, como fizeram as lideranças rubro-negras, do outro lado.

“O jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo, e os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu no jogo”, afirmou Edmundo durante live em seu canal no Youtube.