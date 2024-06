António Oliveira dará folga ao elenco do Corinthians durante Data-Fifa

Apesar de estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico António Oliveira vai dar folga prolongada aos jogadores do Corinthians nesta Data-Fifa. A comissão técnica quer que o elenco descanse e fique mais tempo com os familiares e amigos antes de voltar aos treinos. A data de reapresentação ainda não está confirmada.

No entendimento do treinador, o elenco está desgastado com as partidas decisivas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, além da pressão pelos maus resultados no Brasileirão. Assim, cuidar da saúde mental dos jogadores é visto como crucial no Timão.