Agora é oficial: Real Madrid anuncia a contratação de Mbappé

Mbappé é jogador do Real Madrid! Dois dias após a conquista do 15° título da Champions League, o clube espanhol anunciou a contratação do atacante. O aviso sobre o acordo com o jogador francês, que vai assinar um contrato de cinco temporadas, até 2029, foi por meio do site oficial do clube.

“O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas”, publicou o Real.