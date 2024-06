Torcedores de Vasco e Flamengo brigam antes de clássico

Horas antes do jogo no Maracanã, mais de 20 torcedores foram detidos pela polícia na Região Metropolitana do Rio Crédito: Jogada 10

Em dia de jogo do Vasco contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, torcedores dos dois times se enfrentaram em diferentes pontos do Rio, Niterói e Baixada Fluminense. A polícia teve que agir e prendeu pelo menos 25 suspeitos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Redes sociais publicaram imagens de confusão na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Apesar da distância do município para o Maracanã – cerca de 40 km – houve uma briga entre vascaínos e rubro-negros, por volta do meio-dia. Ou seja, quatro horas antes do jogo. Imagens mostram homens trocando socos e soltando rojões; e o áudio traz som de tiros.