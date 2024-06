Soteldo é liberado para jogos da Libertadores; Renato prioriza torneio

O Grêmio de Renato Gaúcho não obteve a liberação do meia Villasanti junto à Federação de Futebol do Paraguai. Com isso, o atleta não estará disponível para as próximas partidas do Tricolor na temporada. Por outro lado, o meia-atacante Soteldo foi liberado pela seleção venezuelana e atuarás nas partidas contra o Huachipato, fora de casa, no Chile, pela Libertadores, e depois Estudiantes, no Brasil.

Renato Gaúcho prioriza Libertadores

Aliás, o técnico Renato Gáucho não escondeu que a prioridade agora é a competição internacional. Tanto é que optou por utilizar reservas na derrota para o Bragantino neste sábado (1), pelo Brasileirão.